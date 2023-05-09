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حماية خصوصيتك على الإنترنت وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 12:27:50

نقدم لكم Ultimate Duo: مسرع isharkVPN و Signal Private Messenger!



في عالم اليوم سريع الخطى ، تكتسي الخصوصية والأمن أهمية قصوى. مع تزايد تواتر الهجمات عبر الإنترنت وتعقيدها ، من الضروري اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسك ومعلوماتك السرية.



وهنا يأتي دور isharkVPN Accelerator. توفر خدمة VPN المبتكرة هذه وصولاً عالي السرعة للإنترنت مع ضمان الخصوصية والأمان الكاملين. مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت بأمان ودون الكشف عن هويتك ، دون أي تسرب للبيانات. كما يوفر نطاقًا تردديًا غير محدود وإمكانية الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



لكن هذا ليس كل شيء! يأتي isharkVPN Accelerator أيضًا مع Signal Private Messenger ، وهو أحد أكثر تطبيقات المراسلة المتوفرة أمانًا. يستخدم Signal التشفير من طرف إلى طرف ، مما يضمن أن المستلم المقصود فقط يمكنه قراءة رسائلك. يوفر هذا التطبيق أيضًا رسائل مختفية والقدرة على التحقق من هوية جهات الاتصال الخاصة بك.



يوفر كل من isharkVPN Accelerator و Signal Private Messenger معًا حزمة الخصوصية المطلقة. سواء كنت تتواصل مع الأصدقاء والعائلة أو تدير نشاطًا تجاريًا عبر الإنترنت ، يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك آمنة تمامًا.



لا تنتظر أكثر من ذلك لحماية نفسك عبر الإنترنت. جرب isharkVPN Accelerator و Signal Private Messenger اليوم واستمتع براحة البال التي تأتي مع الخصوصية والأمان الكاملين.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو برنامج Signal private messenger ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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