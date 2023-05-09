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هل iSharkVPN Accelerator هو الحل لإبطاء الاتصال بالإنترنت؟

ishark blog article

2023-05-09 12:28:20

هل تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! مع تقنية التسريع القوية الخاصة بنا ، ستستمتع بسرعات فائقة وأمان لا مثيل له أثناء تصفح الويب.



في iSharkVPN ، نعلم أن السرعة مهمة. لهذا السبب قمنا بتطوير تقنية التسريع الفريدة الخاصة بنا ، والتي تعمل على تحسين اتصالك للبث والتنزيل والألعاب. سواء كنت تقوم بتنزيل ملفات كبيرة أو دفق فيديو عالي الدقة ، فإن iSharkVPN يقوم بتغطيتك.



وليست السرعة فقط هي التي تميزنا. مع iSharkVPN ، يكون نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا. نحن نستخدم تشفيرًا عسكريًا لحماية بياناتك من أعين المتطفلين ، وتضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل نشاطك خاصًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة تسمى Smart DNS. Smart DNS هي تقنية تتيح لك الوصول إلى المحتوى المحظور عادة في منطقتك. باستخدام Smart DNS ، يمكنك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك ، مثل Netflix و Hulu ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN تقدم الأفضل من حيث السرعة والأمان وإمكانية الوصول ، فلا تبحث عن iSharkVPN. جربنا اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام أسماء النطاقات الذكية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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