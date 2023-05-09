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عزز مشاركة ملفات SMB الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 12:28:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر عند بث مقاطع الفيديو أو الأفلام المفضلة لديك؟ هل تحتاج إلى طريقة موثوقة وبأسعار معقولة للاتصال الآمن بشبكة شركتك من أي مكان في العالم؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة تجعل البث والألعاب والتصفح حلمًا. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك الاستمتاع بالفيديو والصوت عالي الجودة دون أي انقطاع.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر مسرع iSharkVPN أيضًا اتصالًا آمنًا وخاصًا بشبكة شركتك من خلال مشاركة ملفات SMB. مشاركة ملف SMB هي بروتوكول يُستخدم لمشاركة الملفات والطابعات والموارد الأخرى بين أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة. إنها أداة أساسية للشركات التي تحتاج إلى التواصل مع الموظفين والشركاء من مواقع مختلفة.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الوصول بأمان إلى موارد شركتك من أي مكان في العالم. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية بياناتك من المتسللين والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول آمن إلى موارد شركتك من خلال مشاركة ملفات SMB. تسهل خططنا ذات الأسعار المعقولة البدء والبقاء محميًا. جربه الآن وشاهد الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاركة ملفات smb والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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