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زيادة سرعة الشبكة الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 12:28:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند التصفح من المنزل أو المكتب؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. تم تصميم هذه الأداة لتحسين تجربة التصفح لديك من خلال زيادة سرعة الإنترنت ، مما يوفر تجربة تصفح سلسة وسهلة.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لبرنامج iSharkVPN Accelerator في قدرته على تحسين بروتوكول SMB (Server Message Block). SMB هو بروتوكول تستخدمه أنظمة تشغيل Windows للسماح لأجهزة الكمبيوتر بالاتصال ببعضها البعض على الشبكة. يتم استخدامه لمشاركة الملفات والطابعات والموارد الأخرى بين أجهزة الكمبيوتر.



يمكن أن يكون بروتوكول SMB أحيانًا عنق الزجاجة لسرعات الإنترنت ، مما يتسبب في أداء أبطأ عند الوصول إلى الملفات أو مشاركة الموارد عبر الشبكة. يقوم iSharkVPN Accelerator بتحسين بروتوكول SMB لتحسين سرعات الإنترنت ، مما يجعله أداة رائعة للشركات والأفراد الذين يعتمدون على الاتصال السريع بالإنترنت.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN Accelerator أيضًا للمستخدمين نطاقًا تردديًا غير محدود واستخدام البيانات ، مما يجعله حلاً مثاليًا لمستخدمي الإنترنت بكثرة. البرنامج سهل الاستخدام ويمكن تثبيته على أجهزة متعددة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بسرعات إنترنت عالية على جميع أجهزتك.



لذلك إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في تحسين تجربة التصفح لديك ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الذي كنت تبحث عنه. جربه اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة لم يسبق لها مثيل!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو بروتوكول SMB ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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