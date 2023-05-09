التدوين > عزز أعمالك مع isharkVPN Accelerator و SMB

عزز أعمالك مع isharkVPN Accelerator و SMB

ishark blog article

2023-05-09 12:28:48

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تتيح لك هذه التقنية المتطورة الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس ، وكل ذلك مع ميزة إضافية تتمثل في تعزيز الأمان عبر الإنترنت.



ولكن ما هو SMB بالضبط ، وما علاقته بمسرع isharkVPN؟ SMB ، أو Server Message Block ، هو بروتوكول يستخدم لمشاركة الملفات والطابعات والموارد الأخرى بين أجهزة الكمبيوتر الموجودة على الشبكة. ومع ذلك ، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا أن تترك شبكتك عرضة للتهديدات السيبرانية إذا لم يتم تأمينها بشكل صحيح.



وهنا يأتي دور مسرع isharkVPN. من خلال تشفير حركة مرور الشبكة وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، تضمن isharkVPN أن اتصالات SMB الخاصة بك آمنة ومأمونة. بالإضافة إلى ذلك ، مع الميزة الإضافية لسرعات الإنترنت المتسارعة ، يمكنك الاستمتاع بمشاركة الملفات بسهولة والوصول إلى الموارد دون أي تأخير أو انقطاع.



فلماذا تنتظر؟ قم بترقية أمان شبكتك وسرعتها مع مسرع isharkVPN اليوم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا باتصال الإنترنت غير المنقطع.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو SMB ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN