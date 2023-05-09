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أطلق العنان لقوة الإنترنت مع مسرع isharkVPN و SmartDNS

ishark blog article

2023-05-09 12:28:56

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN موثوقة وفعالة ، فابحث عن مسرع isharkVPN. يقدم حل VPN المبتكر هذا مجموعة من الميزات التي تضمن أمانًا وخصوصية من الدرجة الأولى على الإنترنت ، مما يجعله الخيار المثالي لمستخدمي الإنترنت الذين يقدرون عدم الكشف عن هويتهم عبر الإنترنت.



إحدى الميزات البارزة لمسرع isharkVPN هي تقنية smartDNS الخاصة به. SmartDNS هي تقنية تتيح لك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول بسهولة إلى US Netflix و Hulu و BBC iPlayer ومنصات البث الشهيرة الأخرى المتوفرة فقط في مناطق محددة.



تقنية smartDNS الخاصة بمسرع IsharkVPN سهلة الإعداد والاستخدام ، وهي تعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع خدمة VPN. من خلال توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خادم smartDNS ، تتجاوز هذه التقنية القيود الجغرافية التي تفرضها خدمات البث وتسمح لك بالاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك دون أي متاعب.



تعمل تقنية smartDNS الخاصة بمسرع IsharkVPN أيضًا على تحسين الأمان والخصوصية عبر الإنترنت من خلال حمايتك من تسريبات DNS. تحدث تسريبات DNS عندما يتم إرسال طلبات DNS الخاصة بك إلى خادم DNS غير مشفر ، مما يعرض نشاطك عبر الإنترنت للمتسللين والجهات الضارة الأخرى. باستخدام تقنية smartDNS الخاصة بمسرع isharkVPN ، يتم تشفير طلبات DNS الخاصة بك وتوجيهها عبر خادم آمن ، مما يضمن أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



بالإضافة إلى تقنية smartDNS الخاصة به ، يقدم برنامج تسريع isharkVPN مجموعة من الميزات الأخرى التي تجعله خيارًا ممتازًا لمستخدمي VPN. يتضمن ذلك تشفيرًا قويًا وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ونطاق ترددي غير محدود وسرعات اتصال عالية.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر أمانًا وخصوصية لا مثيل لهما على الإنترنت ، بالإضافة إلى الوصول إلى محتوى مقيد جغرافيًا ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. اشترك اليوم واختبر أفضل خدمة VPN في السوق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو smartdns والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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