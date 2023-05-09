التدوين > عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع iSharkVPN Accelerator و Smart DNS NordVPN

عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع iSharkVPN Accelerator و Smart DNS NordVPN

ishark blog article

2023-05-09 12:29:18

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها تحسين سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجربة دفق سلسة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN - الحل النهائي لجميع مشاكل الإنترنت لديك!



باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى سرعات إنترنت فائقة السرعة والاستمتاع ببث خالٍ من المخزن المؤقت على مواقع الويب الشهيرة مثل Netflix و Amazon Prime و HBO والمزيد. سواء كنت ترغب في مشاهدة برامجك التليفزيونية أو الأفلام أو الأحداث الرياضية المفضلة لديك ، فإن برنامج isharkVPN يوفر لك التغطية.



ولكن هذا ليس كل شيء - يقدم برنامج isharkVPN أيضًا ميزات أمان متقدمة تحمي خصوصيتك على الإنترنت وتحافظ على بياناتك في مأمن من أعين المتطفلين. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة.



وإذا كنت تبحث عن خدمة VPN توفر وظائف Smart DNS ، فأنت بحاجة إلى التحقق من NordVPN. Smart DNS هي ميزة تتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى غير المتاح في منطقتك.



باستخدام Smart DNS الخاص بـ NordVPN ، يمكنك الوصول بسهولة إلى خدمات البث مثل Netflix و Hulu و BBC iPlayer والمزيد ، من أي مكان في العالم. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للمسافرين أو الوافدين الذين يرغبون في مشاهدة برامجهم المفضلة أو الأحداث الرياضية أثناء تواجدهم بالخارج.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن خدمة VPN يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك أو ميزة Smart DNS التي يمكنها فتح المحتوى المقيد جغرافيًا ، فإن مسرع isharkVPN و NordVPN قد جعلك مغطى. جربهم اليوم واستمتع بحرية الإنترنت المطلقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام أسماء النطاقات الذكية nordvpn والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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