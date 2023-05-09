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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 12:29:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا بسهولة. سواء كنت تقوم ببث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة ، أو تلعب ألعابًا عبر الإنترنت ، أو ببساطة تتصفح الويب ، فإن مسرع isharkVPN يضمن أنك لن تعاني أبدًا من التخزين المؤقت أو التأخر مرة أخرى.



ولكن ما هو بالضبط مسرع isharkVPN؟ إنها أداة قوية تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز تجربتك على الإنترنت. من خلال توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادم isharkVPN ، يمكنك تجاوز أي ازدحام في الشبكة وتقليل زمن الوصول. وهذا يعني أوقات تحميل أسرع للصفحة وتشغيل أكثر سلاسة للفيديو وتنزيلات أسرع.



بالإضافة إلى إمكانات تعزيز السرعة ، يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى. مع التشفير من الدرجة العسكرية والسياسة الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك على الإنترنت آمنة ومجهولة الهوية.



ولكن انتظر هناك المزيد! إذا كنت صاحب شركة صغيرة أو متوسطة الحجم ، فقد تتساءل عن ماهية خادم SMB. خادم smb ، المعروف أيضًا باسم Windows Server ، هو نظام تشغيل شبكة يسمح لعدة مستخدمين بمشاركة الملفات والطابعات والموارد الأخرى. إنها أداة أساسية للشركات التي تحتاج إلى التعاون ومشاركة البيانات.



وتخيل ماذا؟ تقدم isharkVPN استضافة خادم SMB أيضًا. من خلال استضافة خادم smb الخاص بـ isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بجميع مزايا خادم Windows دون عناء إدارة أجهزتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال إجراءات الأمان الصارمة من isharkVPN ، يمكنك الحفاظ على بيانات عملك الحساسة في مأمن من أعين المتطفلين.



بشكل عام ، يعد مسرع isharkVPN واستضافة خادم SMB أدوات لا تقبل المنافسة لأي شخص يتطلع إلى تحسين تجربة الإنترنت الخاصة به أو تبسيط عملياته التجارية. جرب isharkVPN اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادم SMB ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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