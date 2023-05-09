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التدوين > حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 11:20:50
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة أو لعب الألعاب عبر الإنترنت أو تصفح الويب ببساطة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!

تساعد ميزة التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت وتمنحك سرعات فائقة. هذا يعني عدم وجود المزيد من التخزين المؤقت أثناء الفيلم المفضل لديك أو التأخر أثناء جلسة اللعب المكثفة. مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بأنشطتك على الإنترنت دون أي انقطاع.

ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا ميزة رقم مخاطر البريد العشوائي المتطورة. تحدد هذه الميزة وتحظر المكالمات غير المرغوب فيها المحتملة قبل أن تصل إلى هاتفك. هذا لا يوفر لك الوقت فحسب ، بل يحميك أيضًا من عمليات الاحتيال والاحتيال المحتملة.

فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع حماية إضافية ضد مكالمات البريد العشوائي. كمكافأة ، فإن منصتنا سهلة الاستخدام وفريق دعم العملاء الودود يجعل التجربة بأكملها خالية من المتاعب. لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والمكالمات غير المرغوب فيها - قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم!

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد رقم خطر البريد العشوائي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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