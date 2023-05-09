التدوين > ابق في مأمن من المكالمات الهاتفية التي تنطوي على مخاطر البريد العشوائي باستخدام مسرع isharkVPN

ابق في مأمن من المكالمات الهاتفية التي تنطوي على مخاطر البريد العشوائي باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 11:21:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنية VPN القوية الخاصة بنا على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يتيح لك البث والتصفح والتنزيل بسرعات فائقة.



لكن هذا ليس كل شيء. مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الحصول على أفضل ميزات الأمان ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية والحماية من البرامج الضارة. قل وداعًا للتهديدات عبر الإنترنت والمتسللين الذين يحاولون سرقة معلوماتك الشخصية.



وبالحديث عن التهديدات عبر الإنترنت ، هل سمعت عن مكالمات هاتفية تنطوي على مخاطر بريد عشوائي؟ هذه مكالمات من أرقام غير معروفة وغالبًا ما تكون خدعًا أو رسائل آلية تحاول حثك على الكشف عن معلوماتك الشخصية. ولكن مع isharkVPN ، يمكنك حماية نفسك من هذه المكالمات عن طريق حظرها حتى قبل أن تصل إلى هاتفك. ميزة حظر المكالمات لدينا سهلة الاستخدام وتضمن لك تلقي المكالمات من مصادر موثوقة فقط.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بحرية تصفح الإنترنت السريع والآمن والخالي من الرسائل غير المرغوب فيها. سلامتك على الإنترنت هي أولويتنا القصوى ، ومع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي دائمًا. جربه الآن وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية تنطوي على مخاطر غير مرغوب فيها ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN