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عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator و Split Tunnel VPN

ishark blog article

2023-05-09 11:21:57

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. توفر تقنيتنا المتطورة سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يسمح لك بتصفح الويب وبث مقاطع الفيديو وتنزيل الملفات بسرعات فائقة.



ولكن ما الذي يميز مسرع isharkVPN عن خدمات VPN الأخرى؟ ميزة VPN النفق المبتكرة الخاصة بنا. يسمح لك الانقسام النفقي باختيار التطبيقات والمواقع التي تستخدم تشفير VPN ، بينما تظل بقية حركة المرور على الإنترنت غير مشفرة. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى مواقع ويب وتطبيقات محددة بسرعات عالية ، مع الاستمرار في الاستمتاع بمزايا الأمان والخصوصية لشبكة VPN.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN مع شبكة VPN ذات الأنفاق المنقسمة اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وخصوصية وأمان لا مثيل لهما. تضمن واجهتنا سهلة الاستخدام ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حصولك على أفضل تجربة VPN ممكنة. اشترك الآن واستفد من عرضنا المحدود للعملاء الجدد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو Split tunnel vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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