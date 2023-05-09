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عزز أمانك على الإنترنت وسرعتك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 10:08:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ هل تريد تصفح الإنترنت دون إزعاج النوافذ المنبثقة ورسائل البريد العشوائي؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!



تسريع iSharkVPN هو أداة قوية ستعمل على تحسين سرعات الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك بالشبكة. من خلال تقنيتنا ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يسمح لك ببث مقاطع الفيديو ولعب الألعاب عبر الإنترنت وتنزيل الملفات دون أي تأخير أو انقطاع. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط واستمتع بتجربة تصفح سلسة.



لكن هذا ليس كل ما يمكن أن يفعله مسرع iSharkVPN. يحميك برنامجنا أيضًا من مرسلي البريد العشوائي والرسائل المنبثقة المزعجة. ما هم مرسلي البريد العشوائي ، تسأل؟ مرسلي البريد العشوائي هم أفراد أو مؤسسات ترسل رسائل غير مرغوب فيها عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات عبر الإنترنت. يمكن أن تكون هذه الرسائل أي شيء من الإعلانات إلى حيل التصيد الاحتيالي ، ويمكن أن تعطل بشكل خطير تجربتك عبر الإنترنت.



لحسن الحظ ، يحظر مسرّع iSharkVPN مرسلي البريد العشوائي هؤلاء من الوصول إلى جهازك ، لذا يمكنك تصفح الإنترنت دون أي انقطاع. ستكون قادرًا على التركيز على ما يهم حقًا ، سواء كان ذلك التحقق من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك ، أو التواصل مع الأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي ، أو إكمال مهام العمل المهمة.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرّع iSharkVPN اليوم وجرب فوائد سرعات الإنترنت الفائقة والحماية من البريد العشوائي. لن تندم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك التعامل مع مرسلي البريد العشوائي والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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