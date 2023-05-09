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تسريع تجربتك على الإنترنت مع ميزة Split Tunneling في isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 10:08:52

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا أن يكون اتصال VPN الخاص بك أسرع من أي وقت مضى.



ولكن ماذا عن تلك الأوقات التي تحتاج فيها فقط إلى VPN الخاص بك لأداء مهام معينة؟ وهنا يأتي دور الانقسام النفقي لشبكة VPN. باستخدام الأنفاق المقسمة ، يمكنك اختيار التطبيقات والمواقع التي تستخدم اتصال VPN الخاص بك ، بينما تمر بقية حركة المرور عبر اتصالك العادي بالإنترنت. لا يؤدي ذلك إلى تسريع اتصالك فحسب ، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على النطاق الترددي لشبكة VPN الخاصة بك.



في isharkVPN ، نتفهم أن الخصوصية والسرعة مهمان عندما يتعلق الأمر بالأمان عبر الإنترنت. هذا هو السبب في أننا نقدم تقسيم الأنفاق كميزة لجميع مستخدمينا. مع مسرع isharkVPN والانقسام النفقي ، يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين: اتصال إنترنت سريع وآمن.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وجرب فوائد ميزات التسريع وتقسيم الأنفاق الخاصة بنا بنفسك. سيشكرك أمانك وخصوصيتك على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو تقسيم الأنفاق لـ vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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