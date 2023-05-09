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عزز تجربتك على الإنترنت مع IsharkVPN Accelerator و Split Tunneling ExpressVPN

ishark blog article

2023-05-09 10:09:15

تقديم مسرع iSharkVPN الثوري - الحل النهائي لتصفح الإنترنت بسرعة وأمان!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وأوقات التخزين المؤقت المحبطة؟ هل تقلق بشأن أمان أنشطتك عبر الإنترنت؟ لا مزيد من البحث! iSharkVPN Accelerator موجود هنا ليقدم لك سرعات إنترنت فائقة وميزات أمان من الدرجة الأولى.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بمزايا الانقسام النفقي ، وهي عملية تسمح لك باختيار التطبيقات أو مواقع الويب التي تريد الوصول إليها من خلال نفق VPN ، بينما يتم الوصول إلى الآخرين خارجها. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على اتصال إنترنت أسرع لأنشطتك غير الحساسة ، بينما تظل معلوماتك الحساسة آمنة.



على عكس شبكات VPN الأخرى التي تبطئ سرعات الإنترنت لديك ، يعمل iSharkVPN Accelerator على تحسين اتصالك بالإنترنت لتزويدك بتصفح سريع وموثوق. سواء كنت تبث برامجك التليفزيونية المفضلة أو تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن iSharkVPN Accelerator يوفر لك التغطية.



بالإضافة إلى ذلك ، يقدم iSharkVPN Accelerator تشفيرًا من الدرجة العسكرية ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. يمكنك الاستمتاع بتصفح الإنترنت دون القلق بشأن المتسللين أو المراقبة الحكومية أو القيود الجغرافية.



ولكن لا تكتفي بكلامنا فقط ، فجرب iSharkVPN Accelerator اليوم وجرب الفوائد بنفسك.



بالمقارنة ، Split Tunneling في ExpressVPN هي ميزة مشابهة تسمح لك باختيار التطبيقات أو مواقع الويب التي تريد الوصول إليها من خلال نفق VPN بينما يتم الوصول إلى الآخرين خارجها. فهو يمكّنك من الحصول على سرعات إنترنت أسرع مع الحفاظ على أمان بياناتك الحساسة أيضًا.



ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بتحسين سرعة الإنترنت ، فإن iSharkVPN Accelerator يأخذ زمام المبادرة. من خلال تقنيتها المتقدمة ، تضمن لك الحصول على سرعات إنترنت فائقة السرعة دون تأخير أو تخزين مؤقت.



في الختام ، iSharkVPN Accelerator هو الحل النهائي لتصفح الإنترنت بسرعة وأمان. بفضل ميزة الانقسام النفقي والتشفير العسكري ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال. جربه اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو Split tunneling Expressvpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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