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اختبر التصفح السريع والآمن مع iSharkVPN Accelerator و Split Tunneling VPN

ishark blog article

2023-05-09 10:09:37

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة وفعالة لحماية خصوصيتك على الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! تقدم خدمة VPN الخاصة بنا مجموعة من الميزات المتقدمة ، بما في ذلك خيارات iSharkVPN Accelerator المبتكرة وخيارات Split Tunneling VPN.



يعد iSharkVPN Accelerator أداة قوية يمكن أن تساعد في تسريع اتصالك بالإنترنت أثناء استخدام خدمة VPN الخاصة بنا. تستخدم هذه الميزة خوارزميات متقدمة لتحسين حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، وتوجيهها عبر أسرع الخوادم المتاحة لضمان حصولك على أفضل السرعات الممكنة. سواء كنت تقوم ببث مقاطع فيديو أو تنزيل ملفات أو مجرد تصفح الويب ، يمكن أن يساعدك iSharkVPN Accelerator في تحقيق أقصى استفادة من اتصالك بالإنترنت.



ميزة رئيسية أخرى لـ iSharkVPN هي خيار Split Tunneling VPN الخاص بنا. تتيح لك هذه الميزة اختيار التطبيقات أو مواقع الويب التي تستخدم VPN ، وأي منها يستخدم اتصال الإنترنت المعتاد. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كنت بحاجة إلى الوصول إلى بعض المواقع أو الخدمات المحظورة في منطقتك ، ولكنك لا تزال ترغب في استخدام تطبيقات أو خدمات أخرى لا تتطلب VPN.



فلماذا تختار iSharkVPN على مزودي VPN الآخرين؟ بالإضافة إلى ميزاتنا المتقدمة ، فإننا نقدم أيضًا شبكة سريعة وموثوقة من الخوادم الموجودة في بلدان حول العالم. هذا يعني أنه يمكنك الاتصال بالإنترنت من أي مكان تقريبًا ، مع الاستمرار في الاستمتاع بأمان وخصوصية خدمة VPN الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك ، مع تطبيقاتنا سهلة الاستخدام لأنظمة Windows و Mac و iOS و Android ، أصبح بدء استخدام iSharkVPN أمرًا سهلاً. ما عليك سوى تنزيل التطبيق وتسجيل الدخول إلى حسابك ، وستكون جاهزًا للانطلاق!



في الختام ، إذا كنت تبحث عن خدمة VPN عالية الجودة تقدم ميزات متقدمة مثل iSharkVPN Accelerator و Split Tunneling VPN ، فابحث عن iSharkVPN. اشترك اليوم وابدأ في الاستمتاع بمزايا تجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو Split tunneling vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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