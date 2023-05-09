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قم بحماية خصوصيتك مع isharkVPN Accelerator وابق في مأمن من برامج التجسس على هاتفك

ishark blog article

2023-05-09 10:10:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل هذه التقنية المبتكرة على تحسين اتصال VPN الخاص بك لتوفير سرعات أعلى وأداء أكثر موثوقية. لا تكتفِ بمقاطع الفيديو المتأخرة أو التنزيلات البطيئة - عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN.



لكن السرعة ليست الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه عبر الإنترنت. تعد برامج التجسس مصدر قلق متزايد لمستخدمي الهواتف الذكية. إنه نوع من البرامج الضارة التي يمكنها تتبع نشاطك وسرقة المعلومات الشخصية وحتى التحكم في جهازك عن بُعد. ولا يقتصر الأمر على مواقع الويب غير الواضحة فحسب - بل يمكن إخفاء برامج التجسس في التطبيقات والتنزيلات التي تبدو غير ضارة.



لحسن الحظ ، يحمي isharkVPN أيضًا من برامج التجسس. يتضمن تطبيقنا ميزات أمان متقدمة مثل فحص البرامج الضارة وحظرها ، حتى تتمكن من التصفح براحة البال. وبفضل واجهتنا سهلة الاستخدام ، يمكنك الحفاظ على هاتفك آمنًا ببضع نقرات فقط.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح أسرع وأكثر أمانًا على جميع أجهزتك. سواء كنت تقوم ببث الأفلام ، أو العمل من المنزل ، أو مجرد تصفح الويب ، فإن isharkVPN يقوم بتغطيتك. جربه وانظر بنفسك - لن تخيب أملك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام برامج التجسس على الهاتف والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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