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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 10:10:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تسمح تقنية مسرع VPN الخاصة بنا بسرعات إنترنت أسرع وتقليل زمن الوصول ، مما يمنحك تجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات تنزيل وتحميل أسرع ، بالإضافة إلى الألعاب عبر الإنترنت وبث الفيديو دون أي تخزين مؤقت.



بالإضافة إلى ذلك ، تقدم خدمة VPN الخاصة بنا تدابير تشفير وأمان متقدمة لحماية خصوصيتك وبياناتك على الإنترنت. يمكنك الاتصال بخوادمنا من أي مكان في العالم وتصفح الإنترنت دون الكشف عن هويتك ، دون أي قلق بشأن تسرب البيانات أو الهجمات الإلكترونية.



ولكن ما هو بالضبط بث SSID؟ بث SSID (معرف مجموعة الخدمات) هو عملية يقوم جهاز توجيه لاسلكي بالإعلان عن وجوده عن طريق بث اسم شبكته (SSID) إلى الأجهزة المجاورة. على الرغم من أن هذه الميزة قد تبدو مريحة ، إلا أنها قد تجعل شبكتك أكثر عرضة لهجمات المتسللين وغيرهم من الجهات الفاعلة الضارة.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تعطيل بث SSID وجعل شبكتك غير مرئية للأجهزة الخارجية. يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان إلى شبكتك ويحمي خصوصيتك من التهديدات المحتملة.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأمان محسّن وخصوصية محسّنة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو بث ssid والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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