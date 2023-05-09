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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 10:11:06

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع أحدث التقنيات لدينا ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة وبث المحتوى المفضل لديك دون انقطاع.



ولكن ما هو المسرع بالضبط؟ المسرع هو أداة تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين معدلات نقل البيانات. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب بشكل أسرع ، وتنزيل الملفات بشكل أسرع ، وبث مقاطع الفيديو بدقة عالية دون تأخير محبط.



وبينما نحن في موضوع سرعات الإنترنت ، هل سبق لك أن صادفت مصطلح "SSID" عند إعداد شبكة wifi المنزلية الخاصة بك؟ SSID ، أو معرف مجموعة الخدمات ، هو ببساطة اسم شبكة wifi الخاصة بك. إنه ما تحدده عندما تحاول توصيل أجهزتك بالإنترنت.



عندما تختار SSID الخاص بك ، من المهم اختيار اسم فريد لا يمكن تخمينه بسهولة. سيساعد هذا في منع الوصول غير المصرح به إلى شبكتك وحماية معلوماتك الشخصية. من الجيد أيضًا تغيير SSID الخاص بك من الاسم الافتراضي المقدم من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك ، حيث يسهل تخمينها غالبًا ويمكن أن تجعل شبكتك أكثر عرضة للهجمات.



في isharkVPN ، نقدر خصوصيتك وأمانك. لهذا السبب نقدم مجموعة من أفضل خدمات VPN ، بما في ذلك أداة التسريع الخاصة بنا ، للحفاظ على أنشطة الإنترنت الخاصة بك آمنة ومأمونة. فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحماية الإضافية لخدمات VPN الخاصة بنا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام SSID لشبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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