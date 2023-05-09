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قم بزيادة سرعة Wi-Fi لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 08:59:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تساعد أداة التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات أعلى وتدفقًا أكثر سلاسة. قل وداعًا للإيقاف المؤقت المحبط وتأخير الفيديو مع isharkVPN.



لكن انتظر ، ما هو رقم SSID الخاص بشبكة WiFi؟ يرمز SSID إلى معرف مجموعة الخدمات ويشير إلى اسم شبكة WiFi الخاصة بك. هذا هو ما تحدده على جهازك عند الاتصال بشبكة WiFi. معرفة رقم SSID الخاص بك مهم لإعداد وتأمين شبكتك.



مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن شبكة WiFi الخاصة بك آمنة وأن نشاطك عبر الإنترنت خاص. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير بياناتك وحماية اتصالك بالإنترنت من أعين المتطفلين.



لا تقبل بطء الإنترنت وشبكات WiFi غير المحمية. جرب مسرع isharkVPN وحافظ على نشاطك على الإنترنت آمنًا وسريعًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد رقم SSID لشبكة wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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