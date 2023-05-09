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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 09:00:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى المفضل لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! تساعد تقنيتنا المتقدمة على تسريع اتصالك بالإنترنت وتحسين تجربة التصفح بشكل عام.



ولكن ما هو المسرع بالضبط؟ المسرع هو تقنية تعمل على تحسين سرعات الإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التنزيل والتحميل وتحسين الأداء العام. في iSharkVPN ، قمنا بتطوير مسرع يعمل بسلاسة مع خدمة VPN الخاصة بنا لتزويدك بأسرع سرعات إنترنت ممكنة وأكثرها موثوقية.



بالإضافة إلى مسرّعنا ، نقدم أيضًا الحماية ضد هجوم إلكتروني خطير يسمى SSRF. SSRF ، أو تزوير الطلب من جانب الخادم ، هو نوع من الهجوم يسمح للمتسللين بإرسال الطلبات من خادم ضعيف إلى خادم آخر ، مما قد يتسبب في تلف أو سرقة معلومات حساسة.



ولكن مع iSharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي من هجمات SSRF. تضمن تدابير الأمان المتقدمة وتقنية التشفير لدينا أن اتصال الإنترنت الخاص بك دائمًا آمن ومأمون.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأعلى مستويات الأمان ضد هجمات SSRF. تجربتك على الإنترنت لن تكون هي نفسها!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو ssrf والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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