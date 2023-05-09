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احصل على سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator و SSTP

ishark blog article

2023-05-09 09:01:04

تقديم الحل النهائي للشبكة الخاصة الافتراضية - iSharkVPN Accelerator!



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود إلى مواقع الويب والمحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ونطاق ترددي غير محدود ووصول غير مقيد إلى مواقع الويب والمحتوى من جميع أنحاء العالم!



ولكن ما الذي يميز iSharkVPN Accelerator عن حلول الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) الأخرى؟ الجواب بسيط: SSTP.



SSTP (بروتوكول نفق مأخذ التوصيل الآمن) هو بروتوكول VPN آمن للغاية يقوم بتشفير نشاطك عبر الإنترنت ويسمح لك بتجاوز جدران الحماية وقيود تحديد الموقع الجغرافي بسهولة. على عكس بروتوكولات VPN الأخرى مثل PPTP و L2TP ، فإن SSTP مقاوم للغاية لحظر VPN ، مما يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين في البلدان التي تفرض قوانين رقابة صارمة على الإنترنت.



لا يستخدم iSharkVPN Accelerator بروتوكول SSTP عالي الأمان فحسب ، بل إنه يوفر أيضًا ميزات متقدمة مثل النفق المقسم ، والذي يسمح لك فقط بتوجيه حركة مرور معينة عبر VPN ، ومفتاح القفل ، مما يضمن بقاء نشاطك على الإنترنت آمنًا حتى في حدث قطع اتصال VPN.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى مواقع الويب والمحتوى من جميع أنحاء العالم. قل وداعًا للرقابة على الإنترنت ومرحبًا بالحرية عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator و SSTP!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو sstp والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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