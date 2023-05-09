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عزز اتصالك بالإنترنت مع IsharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 06:44:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وتم تقييدك من الوصول إلى بعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



تم تصميم تقنية التسريع لدينا لتحسين سرعة الإنترنت لديك ومنحك وصولاً غير مقيد إلى الويب. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس والتنزيلات السريعة والتصفح بسرعة البرق.



لكن هذا ليس كل شيء. باستخدام isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستفادة من عنوان IP الثابت. ما هو عنوان IP الثابت ، تسأل؟ عنوان IP الثابت هو عنوان ثابت يتم تعيينه لجهازك أو شبكتك ولا يتغير أبدًا. هذا يختلف عن IP الديناميكي ، والذي يتغير في كل مرة تتصل فيها بالإنترنت.



إن امتلاك IP ثابت مفيد لأسباب عديدة. يتيح لك الوصول المستمر إلى أجهزة الشبكة الخاصة بك ، وتشغيل الخوادم ومواقع الويب المضيفة ، وحتى الوصول عن بُعد إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أي مكان في العالم.



بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر عنوان IP الثابت أمانًا أفضل لشبكتك ، حيث يسهل تتبع أي نشاط أو هجمات غير مصرح بها على شبكتك.



فلماذا تستقر على الإنترنت البطيء والوصول المحدود بينما يمكنك الحصول على مسرع isharkVPN وبروتوكول IP ثابت؟ مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات أعلى ووصول غير مقيد إلى الويب وأمان إضافي لشبكتك. سجل اليوم واختبر الفرق!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو IP الثابت ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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