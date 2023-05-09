التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وإخفاء الشبكة الفرعية

عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وإخفاء الشبكة الفرعية

ishark blog article

2023-05-09 06:45:05

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. لن توفر لك هذه الأداة القوية سرعات إنترنت فائقة السرعة فحسب ، بل ستتيح لك أيضًا الوصول إلى أي موقع ويب تريده ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن ما هو بالضبط مسرع isharkVPN؟ ببساطة ، إنه برنامج مصمم لتحسين اتصالك بالإنترنت. باستخدام مزيج من الخوارزميات المتقدمة والخوادم القوية ، يعزز مسرع isharkVPN سرعة الإنترنت لديك ويعزز تجربة التصفح الخاصة بك.



لكن هذا ليس كل شيء! باستخدام مسرع isharkVPN ، ستتمكن أيضًا من الوصول إلى أي موقع ويب تريده ، حتى لو كان محظورًا في منطقتك. هذا يعني أنك ستتمكن من الوصول إلى كل المحتوى الذي تريده ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



وإذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك وأمانك ، فسيسعدك أن تعرف أن مسرع isharkVPN يستخدم أحدث تقنيات التشفير للحفاظ على بياناتك آمنة ومأمونة.



فما تنتظرون؟ احصل على مسرع isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع ، ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب ، وراحة البال التي تأتي مع معرفة أن بياناتك آمنة.



الآن ، دعنا نتحدث عن إخفاء الشبكة الفرعية. إخفاء الشبكة الفرعية هو تقنية تستخدم لتقسيم شبكة IP إلى شبكات فرعية أو شبكات فرعية أصغر. هذا يسمح باستخدام أكثر كفاءة لعناوين IP وإدارة أفضل للشبكة.



بعبارات بسيطة ، يتضمن إخفاء الشبكة الفرعية أخذ جزء من عنوان IP الخاص بك واستخدامه لتحديد الشبكة الفرعية التي تستخدمها. على سبيل المثال ، إذا كان عنوان IP الخاص بك هو 192.168.1.100 وكان قناع الشبكة الفرعية هو 255.255.255.0 ، فإن شبكتك الفرعية هي 192.168.1.0.



يعد إخفاء الشبكة الفرعية أداة أساسية لإدارة الشبكات الكبيرة ، وهو أيضًا إجراء أمني مهم. باستخدام إخفاء الشبكة الفرعية ، يمكنك فصل أجزاء مختلفة من شبكتك ومنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن سرعات إنترنت أسرع أو أمان أفضل للشبكة ، فإن مسرع isharkVPN وإخفاء الشبكة الفرعية هما أداتان قويتان يجب عليك التفكير فيهما. جربهم اليوم وشاهد الفرق الذي يمكنهم إحداثه!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إخفاء الشبكة الفرعية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN