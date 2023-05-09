التدوين > عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 06:45:28

تقديم مسرّع iSharkVPN الثوري و SugarSync - المجموعة المطلقة للتخزين الآمن عبر الإنترنت والتصفح الأسرع!



إذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت ، فلا بد أنك سمعت عن شبكات VPN. لكن هل سمعت من قبل عن iSharkVPN Accelerator؟ إنها تقنية VPN متطورة لا تقوم فقط بتشفير بياناتك على الإنترنت بل تعمل أيضًا على تحسين سرعة الإنترنت لديك.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب ودفق المحتوى بسرعات فائقة ، حتى إذا كنت بعيدًا عن الخادم. هذا لأن iSharkVPN Accelerator يستخدم خوارزميات متقدمة لضغط حزم البيانات وتحسينها ، وتقليل زمن الوصول وزيادة سرعة الإنترنت لديك.



لكن هذا ليس كل شيء. يعزز iSharkVPN Accelerator أيضًا خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الإنترنت بشكل مجهول وآمن ، دون القلق بشأن المتسللين أو الجواسيس أو مراقبة الطرف الثالث.



الآن ، ماذا لو قلنا لك أنه يمكنك أيضًا الحصول على تخزين آمن عبر الإنترنت ومشاركة الملفات من خلال اشتراك iSharkVPN Accelerator الخاص بك؟ وهنا يأتي دور SugarSync.



SugarSync هي خدمة تخزين ومشاركة ملفات قائمة على السحابة تتيح لك تخزين ملفاتك والوصول إليها ومشاركتها بأمان من أي مكان وعلى أي جهاز. باستخدام SugarSync ، يمكنك مزامنة ملفاتك عبر أجهزة متعددة والتعاون مع الآخرين والوصول إلى ملفاتك حتى إذا فقدت جهازك.



وأفضل جزء؟ يمكنك الحصول على SugarSync مجانًا عند التسجيل في iSharkVPN Accelerator. هذا صحيح - مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الحصول على VPN وخدمة التخزين السحابي ومشاركة الملفات ، كل ذلك في اشتراك واحد.



لذلك لا تنتظر - قم بالتسجيل في iSharkVPN Accelerator اليوم واحصل على المجموعة النهائية للتخزين الآمن عبر الإنترنت وتصفح أسرع. مع iSharkVPN Accelerator و SugarSync ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت بالطريقة التي كان من المفترض أن تكون - سريعًا وآمنًا وخاصًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو sugarync ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN