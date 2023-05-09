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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 06:45:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! ستعمل هذه الخدمة الثورية على تسريع اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل جميع أنشطتك عبر الإنترنت أسرع وأكثر متعة. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، ستتمكن من دفق مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح الويب بسرعات فائقة.



ولكن ما هو iSharkVPN بالضبط؟ إنها شبكة افتراضية خاصة (VPN) تتيح لك تصفح الإنترنت بأمان ودون الكشف عن هويتك. يوفر iSharkVPN اتصالاً آمنًا بين جهازك والإنترنت ، مما يحمي خصوصيتك على الإنترنت ويمنع المتسللين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.



iSharkVPN سهل الاستخدام للغاية. ما عليك سوى تنزيل التطبيق والاتصال بأحد الخوادم العديدة الموجودة في جميع أنحاء العالم. يمكنك الاختيار من بين خوادم في أكثر من 50 دولة ، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك الوصول إلى مواقع الويب والمحتوى الذي قد يتم حظره في بلدك أو منطقتك.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر iSharkVPN أيضًا مانع إعلانات مدمجًا ، والذي سيمنع الإعلانات والنوافذ المنبثقة المزعجة أثناء التصفح. وهذا يعني تجربة تصفح أسرع وأكثر انسيابية.



وإذا كنت تبحث عن المزيد من الميزات ، ففكر في الترقية إلى Surfshark. Surfshark هي خدمة VPN متميزة تقدم كل ما يفعله iSharkVPN ، بالإضافة إلى بعض الأجراس والصفارات الإضافية. مع Surfshark ، ستحصل على اتصالات متزامنة غير محدودة ، مما يتيح لك حماية جميع أجهزتك في وقت واحد. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى CleanWeb ، الذي يحظر البرامج الضارة ومحاولات التصيد وأجهزة التتبع.



لذلك إذا مللت من بطء سرعات الإنترنت وترغب في حماية خصوصيتك على الإنترنت ، تحقق من iSharkVPN Accelerator و Surfshark اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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