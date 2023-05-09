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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-09 06:47:13

هل تبحث عن شبكة افتراضية خاصة موثوقة يمكنها زيادة سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! باستخدام هذه الأداة القوية ، يمكنك الاستمتاع باتصال سريع للغاية ونطاق ترددي غير محدود وتصفح آمن من أي مكان في العالم.



ولكن هذا ليس كل شيء: يوفر مسرع isharkVPN أيضًا ميزات متقدمة مثل الانقسام النفقي ، والذي يسمح لك باختيار التطبيقات والمواقع التي تستخدم اتصال VPN ، ومفتاح القفل التلقائي ، مما يضمن عدم تعرض بياناتك أبدًا حتى في حالة انقطاع اتصال VPN بشكل غير متوقع .



وإذا كنت ممن يهتمون بالخصوصية والأمان عبر الإنترنت ، فإن مسرع isharkVPN يغطيك. تضمن تقنية التشفير من الدرجة العسكرية الخاصة بهم أن يكون نشاطك على الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين ، وتعني سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات أن بياناتك لا يتم تخزينها أو بيعها لأطراف ثالثة.



لكن لماذا تتوقف عند هذا الحد؟ مع مسرع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بفائدة إضافية تتمثل في حماية نفسك من المكالمات الضائعة. Swatting عبارة عن مزحة خطيرة يقوم فيها شخص ما بالإبلاغ عن حالة طوارئ إلى تطبيق القانون ، مما يؤدي إلى إرسال فريق SWAT إلى منزلك. باستخدام مسرع VPN مثل isharkVPN ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ومنع المتطفلين من تتبع موقعك بسهولة.



لا تنتظر أكثر من ذلك لتستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا. جرب مسرع isharkVPN اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك إجراء مكالمات ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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