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حماية خصوصيتك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 06:47:20

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى بعض المواقع والتطبيقات؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى أي موقع ويب أو تطبيق ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



ولكن ما هو مسرع isharkVPN ، قد تسأل؟ إنها خدمة VPN قوية تساعدك على تصفح الإنترنت بشكل آمن ومجهول ، وكل ذلك مع منحك القدرة على تجاوز الرقابة والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا. كما أنه يوفر ميزة إضافية تتمثل في ميزة التسريع ، والتي تعمل على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز سرعة التصفح لديك.



ولكن ما سبب أهمية الخصوصية والأمان عبر الإنترنت في العصر الرقمي اليوم؟ وهنا يأتي دور مصطلح "رأسمالية المراقبة". رأسمالية المراقبة هو مصطلح صاغه الباحث شوشانا زوبوف ، والذي يصف ممارسة الأعمال التجارية باستخدام البيانات الشخصية التي يتم جمعها من الأفراد لتوليد الإيرادات من خلال الإعلانات المستهدفة.



هذا يعني أن بياناتك الشخصية يتم مراقبتها وجمعها باستمرار من قبل الشركات ، مما قد يكون مقلقًا لأولئك الذين يقدرون خصوصيتهم. باستخدام مسرع isharkVPN ، يمكنك منع الشركات من تتبع نشاطك على الإنترنت والحفاظ على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وخصوصية وأمان لا مثيل لهما على الإنترنت!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي رأسمالية المراقبة ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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