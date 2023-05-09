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احصل على سرعة إنترنت فائقة مع iSharkVPN Accelerator وابق آمنًا مع t0r

ishark blog article

2023-05-09 06:48:13

نقدم لك الأداة المطلقة للأمان عبر الإنترنت: iSharkVPN Accelerator



هل سئمت من تقييدك من قِبل مزود خدمة الإنترنت أو الحكومة من الوصول إلى مواقع ويب معينة؟ هل تقلق بشأن تعرض خصوصيتك على الإنترنت للغزو من قبل المتسللين أو مجرمي الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



iSharkVPN Accelerator هي شبكة افتراضية خاصة (VPN) تقوم بتشفير اتصالك بالإنترنت وتوفر مسارًا آمنًا وخاصًا لأنشطتك على الإنترنت. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الويب دون أي قيود أو رقابة ، وبث برامجك وأفلامك المفضلة ، وتنزيل الملفات بأمان ودون الكشف عن هويتك.



ولكن ما الذي يميز iSharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى؟ تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك وتقليل زمن الوصول ، مما يوفر لك أسرع اتصال ممكن. يمكنك الاستمتاع بالبث والألعاب دون انقطاع دون القلق بشأن التخزين المؤقت أو التأخير.



بالإضافة إلى تقنية التسريع الخاصة بنا ، تقدم iSharkVPN أيضًا سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني أننا لا نحتفظ بأي سجل لأنشطتك عبر الإنترنت. يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن لأن خصوصيتك محمية.



لكن ماذا عن الويب المظلم؟ لقد سمع الكثير من الناس عن t0r ، الشبكة المجهولة المستخدمة للوصول إلى مواقع الويب المخفية. على الرغم من أن iSharkVPN Accelerator غير مصمم خصيصًا للوصول إلى الويب المظلم ، فإنه يمكن أن يوفر طبقة إضافية من الأمان إذا اخترت استخدام t0r.



عند استخدام t0r ، يتم توجيه اتصالك بالإنترنت عبر سلسلة من العقد لإخفاء هويتك وموقعك. ومع ذلك ، يمكن اختراق هذه العقد من قبل المتسللين ، مما يؤدي إلى كشف عنوان IP الحقيقي الخاص بك. باستخدام iSharkVPN Accelerator بالتزامن مع t0r ، يمكنك إضافة طبقة إضافية من التشفير وإخفاء الهوية لأنشطتك عبر الإنترنت.



في الختام ، iSharkVPN Accelerator هو الأداة المثلى للأمن والخصوصية عبر الإنترنت. من خلال تقنية التسريع الخاصة بنا وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات والتوافق مع t0r ، يمكنك تصفح الويب بثقة وحرية. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو t0r والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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