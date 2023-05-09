التدوين > قم بتأمين نشاطك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Tails OS

قم بتأمين نشاطك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator و Tails OS

ishark blog article

2023-05-09 06:48:58

هل تبحث عن خدمة VPN موثوقة يمكنها تحسين سرعة الإنترنت لديك وأمانه؟ لا تنظر أبعد من iSharkVPN Accelerator! بفضل تقنيتها المتطورة ، يمكن لخدمة VPN هذه زيادة سرعة الإنترنت لديك والحفاظ على أمان أنشطتك عبر الإنترنت.



إذن ، ما هو iSharkVPN Accelerator؟ إنها خدمة VPN تستخدم خوارزميات وبروتوكولات متقدمة لتحسين سرعة الإنترنت لديك. من خلال توجيه حركة المرور على الإنترنت من خلال خوادمه ، يمكن لـ iSharkVPN Accelerator تقليل زمن الوصول ، وتقليل فقد الحزمة ، والقضاء على التخزين المؤقت. هذا يجعله خيارًا رائعًا للبث والألعاب والأنشطة الأخرى التي تتطلب عرض نطاق تردديًا مكثفًا.



لكن iSharkVPN Accelerator لا يتعلق بالسرعة فقط. كما يوفر ميزات أمان قوية لحماية خصوصيتك وبياناتك. يستخدم تشفير AES-256 لتأمين حركة المرور على الإنترنت ، ويدعم مجموعة متنوعة من بروتوكولات VPN ، بما في ذلك OpenVPN و L2TP / IPSec و IKEv2. باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت دون الكشف عن هويتك ، وتجاوز القيود الجغرافية ، وحماية هويتك عبر الإنترنت من المتسللين والجواسيس والجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى.



وإذا كنت تبحث عن نظام تشغيل آمن يكمل خدمة VPN الخاصة بك ، ففكر في Tails OS. Tails OS هو نظام تشغيل مجاني ومفتوح المصدر مصمم لحماية خصوصيتك وإخفاء هويتك. يتم تشغيله على محرك أقراص USB أو قرص DVD ، ولا يترك أي أثر على الكمبيوتر الذي تستخدمه عليه. باستخدام Tails OS ، يمكنك تشفير ملفاتك وتصفح الإنترنت دون الكشف عن هويتك والتواصل بأمان مع الآخرين.



لذا إذا كنت ترغب في تعزيز أمانك وسرعتك على الإنترنت ، فجرّب iSharkVPN Accelerator و Tails OS اليوم! باستخدام هذه الأدوات القوية ، يمكنك الاستمتاع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وخصوصية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو tails os والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN