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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 06:49:06

هل سئمت من بطء الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع ضمان خصوصيتك وأمانك. من خلال تشفير اتصال الإنترنت الخاص بك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، يسمح لك برنامج isharkVPN بتصفح الإنترنت بأمان.



ولكن هذا ليس كل شيء - يعمل مسرع isharkVPN أيضًا مع خدمات البث الشهيرة مثل Netflix و Amazon Prime و Hulu ، بحيث يمكنك مشاهدة المحتوى المفضل لديك دون أي تخزين مؤقت مزعج. وباستخدام الخوادم الموجودة في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول بسهولة إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان.



ولكن ماذا عن الوقت الذي تحتاج فيه إلى الوصول إلى كمبيوتر العمل من المنزل ، أو مساعدة أحد أفراد الأسرة في استكشاف مشكلات الكمبيوتر وإصلاحها؟ وهنا يأتي دور برنامج TeamViewer.



برنامج TeamViewer هو برنامج شائع لسطح المكتب البعيد يسمح لك بالوصول إلى جهاز كمبيوتر آخر والتحكم فيه من جهازك الخاص. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لمحترفي تكنولوجيا المعلومات والشركات والأفراد الذين يحتاجون إلى العمل عن بُعد.



ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك استخدام برنامج TeamViewer بأمان وأمان ، دون القلق بشأن تعرض اتصالك بالإنترنت للخطر.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و TeamViewer اليوم وجرب فوائد سرعات الإنترنت الفائقة والوصول الآمن إلى سطح المكتب البعيد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو عرض الفريق ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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