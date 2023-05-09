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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN وتعرف على تشفير AES

ishark blog article

2023-05-09 01:44:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ومشكلات التخزين المؤقت أثناء بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تم تصميم هذه الأداة لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجارب بث سلسة.



ولكن ما هو AES ولماذا هو مهم؟ AES (معيار التشفير المتقدم) هو بروتوكول أمان يستخدم في العديد من شبكات VPN لتشفير البيانات وحماية خصوصية المستخدم. هذا يعني أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا ، حتى أثناء استخدام شبكة Wi-Fi العامة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ أيضًا على أقصى درجات الخصوصية والأمان. بالإضافة إلى ذلك ، مع دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والبرامج سهلة الاستخدام ، ستتمتع بتجربة خالية من المتاعب.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تدمر تجربة البث. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واستمتع بأنشطة سريعة وآمنة وسلسة عبر الإنترنت. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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