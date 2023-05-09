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ابق محميًا مع isharkVPN Accelerator: الحل النهائي لمكافحة الفيروسات

ishark blog article

2023-05-09 01:47:20

هل سئمت من سرعات الإنترنت البطيئة وغير الموثوقة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! بفضل تقنيتنا المتطورة ، سيكون اتصالك بالإنترنت سريعًا وآمنًا.



ولكن ماذا عن حماية جهازك من الفيروسات والبرامج الضارة؟ نوصي باستخدام أفضل مضاد فيروسات في السوق ، Norton 360. لا يوفر Norton 360 حماية من الدرجة الأولى ضد الفيروسات والبرامج الضارة فحسب ، بل يوفر أيضًا ميزات مثل إدارة كلمات المرور والرقابة الأبوية.



يمنحك إقران مسرع isharkVPN مع Norton 360 راحة البال المطلقة أثناء تصفح الإنترنت. يعمل برنامجنا بسلاسة مع Norton 360 لتوفير تجربة تصفح آمنة وسريعة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتهديدات الأمنية المحتملة تعيقك. جرب مسرع isharkVPN و Norton 360 اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل مضاد فيروسات ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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