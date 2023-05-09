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عزز أمنك عبر الإنترنت باستخدام isharkVPN Accelerator وأفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-05-09 00:37:36

هل سئمت من تصفح الويب بوتيرة بطيئة؟ هل تجد نفسك محبطًا بسبب بطء أوقات التحميل وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا؟ حسنًا ، لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس. إنه يحسن اتصالك بالإنترنت ، مما يمنحك الدفعة التي تحتاجها للتصفح والدفق واللعب لمحتوى قلبك.



ولكن انتظر هناك المزيد! بالإضافة إلى مسرعها القوي ، تقدم isharkVPN أعلى معايير الأمان للحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية ، فإن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين والمتسللين المحتملين.



ولكن حتى أفضل الإجراءات الأمنية لا يمكنها حمايتك من كل تهديد. لهذا السبب من المهم أن يكون لديك أفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 10. وما هو أفضل اختيار لدينا؟ نورتون 360.



يوفر Norton 360 حماية شاملة ضد الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. تشمل ميزات الأمان المتقدمة الخاصة به الحماية في الوقت الفعلي والتحديثات التلقائية وجدار الحماية لمنع الوصول غير المصرح به إلى جهازك.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهة Norton 360 سهلة الاستخدام تجعله سهل الاستخدام والتنقل. إنه الخيار الأمثل لمن يريد ضمان حماية أجهزته من جميع الزوايا.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وقم بحماية جهازك باستخدام Norton 360. لن تندم على ذلك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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