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قم بتأمين وجودك عبر الإنترنت باستخدام iSharkVPN Accelerator وأفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-05-09 00:37:43

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتباطؤ المحبط؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين اتصالك بالإنترنت للحصول على أداء فائق السرعة ، مما يمنحك السرعة التي تحتاجها للعمل والبث واللعب دون انقطاع.



لكن ماذا عن الأمن؟ لقد قمنا بتغطيتك هناك أيضًا. تقدم isharkVPN أفضل مستوى من التشفير وحماية الخصوصية ، مما يحافظ على نشاطك عبر الإنترنت آمنًا من أعين المتطفلين. وعندما يتعلق الأمر ببرنامج مكافحة الفيروسات لنظام التشغيل Windows 10 ، فإننا نوصي باستخدام Bitdefender Antivirus Plus.



باستخدام Bitdefender ، يمكنك الوثوق في أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك محمي من جميع أنواع البرامج الضارة ، بما في ذلك الفيروسات وأحصنة طروادة وبرامج الفدية. تحافظ إمكانيات المسح المتقدمة والحماية في الوقت الفعلي على نظامك آمنًا وآمنًا ، دون إبطائه أو مقاطعة سير عملك.



يوفر مسرع isharkVPN و Bitdefender Antivirus Plus معًا سرعة وأمان لا مثيل لهما لجميع احتياجاتك على الإنترنت. جربهما اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل برنامج مكافحة فيروسات لنظام التشغيل windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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