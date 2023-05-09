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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام أفضل متصفح و iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-09 00:38:27

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والخصوصية المخترقة أثناء تصفح الويب؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى مسرع isharkVPN. مسرع isharkVPN هو أداة قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 50٪. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك الاستمتاع بعمليات تنزيل وتدفق وتصفح أسرع دون أي مشاكل في التخزين المؤقت.



لكن هذا ليس كل شيء. يعمل مسرع isharkVPN أيضًا على تحسين خصوصيتك وأمانك أثناء تصفح الويب. يقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على المتسللين والوكالات الحكومية والجهات الخارجية الأخرى تتبع أنشطتك عبر الإنترنت. هذا يعني أنه يمكنك تصفح الويب دون أي خوف من المراقبة أو سرقة بياناتك الشخصية.



الآن ، قد تتساءل عن المتصفح الأفضل للخصوصية. حسنًا ، الإجابة بسيطة - متصفح Tor. تم تصميم متصفح Tor لحماية خصوصيتك على الإنترنت باستخدام شبكة من الخوادم لتوجيه حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت. كما أنه يشفر حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع أنشطتك عبر الإنترنت. متصفح Tor هو الخيار الأفضل لأولئك الذين يرغبون في تصفح الويب بشكل مجهول وآمن.



في الختام ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع وخصوصية وأمان محسّنين أثناء تصفح الويب ، فأنت بحاجة إلى مسرع isharkVPN ومتصفح Tor. باستخدام هذه الأدوات ، يمكنك تصفح الويب بثقة ، مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة. فما تنتظرون؟ احصل على مسرع isharkVPN ومتصفح Tor اليوم واستمتع بأفضل تجربة تصفح ممكنة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد أفضل متصفح للخصوصية والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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