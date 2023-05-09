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قم بحماية جهازك باستخدام iSharkVPN Accelerator وأفضل مضاد فيروسات مجاني

ishark blog article

2023-05-09 00:38:42

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء التصفح أو البث عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتعزز سرعات التصفح والبث ، مما يتيح لك الاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت.



لكننا نعلم أن أمانك على الإنترنت لا يقل أهمية عن سرعة الإنترنت لديك. لهذا السبب نقدم أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى ، بما في ذلك التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، لحماية هويتك على الإنترنت والحفاظ على أمان بياناتك.



بالإضافة إلى ذلك ، مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والمواقع التي قد يتم حظرها في منطقتك. سواء كنت ترغب في مشاهدة برامجك المفضلة على Netflix أو الوصول إلى منصات الوسائط الاجتماعية المحظورة في مكان عملك أو مدرستك ، فإن برنامج isharkVPN للتسريع يساعدك على التغطية.



ولكن ، قد تتساءل ، ما هو أفضل مضاد فيروسات مجاني يمكن استخدامه جنبًا إلى جنب مع مسرع isharkVPN؟ لا تنظر إلى أبعد من AVG Antivirus Free. مع وجود أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم ، يتمتع AVG بسمعة طيبة في حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من الفيروسات والبرامج الضارة والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن واجهتها سهلة الاستخدام والتحديثات المنتظمة تجعلها سهلة الاستخدام وفعالة في الحفاظ على أجهزتك آمنة.



فلماذا تنتظر؟ جرب مسرع isharkVPN و AVG Antivirus Free اليوم واستمتع بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل مضاد فيروسات مجاني ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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