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عزز سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وقم بتأمين حساباتك باستخدام أفضل مدير كلمات مرور

ishark blog article

2023-05-08 23:29:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى مواقع الويب والتطبيقات المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك الاستمتاع باتصالات فائقة السرعة وحماية موثوقة للخصوصية.



تقدم خدمة VPN الخاصة بنا أفضل ميزات الأمان ، بما في ذلك تشفير 256 بت وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم دون أي قيود.



ولكن ماذا عن الحفاظ على أمان كلمات المرور الخاصة بك؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه أفضل مدير لكلمات المرور. في isharkVPN ، نوصي باستخدام LastPass. تحافظ هذه الأداة القوية على أمان جميع كلمات المرور والمعلومات الشخصية الخاصة بك ، بل وتقوم أيضًا بإنشاء كلمات مرور قوية لك. بالإضافة إلى ذلك ، تتم مزامنته عبر جميع أجهزتك ، لذلك لن تنسى كلمة المرور مرة أخرى.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم وابدأ في الاستمتاع بوصول سريع وآمن إلى الإنترنت. ولا تنس تنزيل LastPass للحفاظ على أمان جميع كلمات مرورك وتنظيمها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل مدير كلمات مرور ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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