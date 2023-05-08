التدوين > قم بتأمين اتصالك عبر الإنترنت مع isharkVPN وأفضل خدمة بريد إلكتروني

قم بتأمين اتصالك عبر الإنترنت مع isharkVPN وأفضل خدمة بريد إلكتروني

ishark blog article

2023-05-08 23:29:32

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المحدود؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت عالي السرعة والوصول إلى أي موقع ويب أو خدمة بث تريدها. بالإضافة إلى ذلك ، يضمن التشفير العسكري الخاص بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



لكن هذا ليس كل شيء. لحماية خصوصيتك عبر الإنترنت حقًا ، من المهم استخدام خدمة بريد إلكتروني آمنة. وأفضل واحد هناك هو ProtonMail. مع التشفير من طرف إلى طرف ، فإن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك محمية من أعين المتطفلين والمتسللين. بالإضافة إلى ذلك ، يعمل ProtonMail بموجب قوانين الخصوصية السويسرية ، مما يعني عدم مشاركة بياناتك مع جهات خارجية.



ادمج مسرع isharkVPN مع ProtonMail للحصول على أقصى قدر من الخصوصية والحرية عبر الإنترنت. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت ومرحبًا بتجربة آمنة عبر الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN و ProtonMail اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي أفضل خدمة بريد إلكتروني آمنة ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN