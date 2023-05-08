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التدوين > لماذا iSharkVPN Accelerator هو أفضل بروتوكول VPN؟

لماذا iSharkVPN Accelerator هو أفضل بروتوكول VPN؟

ishark blog article

2023-05-08 22:21:53
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مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك والوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم. تستخدم تقنية التسريع الخاصة بنا خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقليل زمن الوصول وتحسين سرعات التنزيل والتحميل.

لكن هذا ليس كل شيء. تقدم isharkVPN أيضًا مجموعة متنوعة من بروتوكولات VPN للاختيار من بينها ، بما في ذلك OpenVPN و L2TP / IPSec و IKEv2 و PPTP. ولكن ما هو أفضل بروتوكول VPN؟

بعد إجراء اختبارات وبحوث مكثفة ، يمكننا أن نقول بثقة أن OpenVPN هو أفضل بروتوكول VPN. إنه يوفر أمانًا وأداءً قويين ، بينما يكون أيضًا قابلاً للتكوين بدرجة عالية ومتوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية.

لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب isharkVPN مع OpenVPN اليوم ولاحظ الفرق بنفسك. مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، ليس لديك ما تخسره وكل شيء لتكسبه.

فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هو أفضل بروتوكول VPN ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
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