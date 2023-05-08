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التدوين > عزز تجربة البث الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator واحصل على Netflix بأرخص الأسعار!

عزز تجربة البث الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator واحصل على Netflix بأرخص الأسعار!

ishark blog article

2023-05-08 21:10:47
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا الحديثة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر سرعات فائقة لجميع أنشطتك على الإنترنت.

ولكن هذا ليس كل شيء - باستخدام isharkVPN ، يمكنك أيضًا الوصول إلى المحتوى المحظور ، مثل عروض وأفلام Netflix التي قد لا تكون متوفرة في منطقتك. وبالحديث عن Netflix ، هل تعلم أن هناك طريقة للحصول عليها بسعر أرخص من رسوم الاشتراك الشهري القياسية؟

تكمن الإجابة في مشاركة حساب Netflix مع العائلة أو الأصدقاء. يسمح Netflix بما يصل إلى خمسة ملفات تعريف لكل حساب ، بحيث يمكنك تقسيم التكلفة والاستمتاع بجميع مزايا البث بجزء بسيط من التكلفة.

ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك جميعًا الاستمتاع بحسابك المشترك دون أي تأخير أو مشاكل في التخزين المؤقت. فلماذا لا تقوم بترقية تجربة البث اليوم مع isharkVPN وحساب Netflix مشترك؟ سوف تشكرك محفظتك (وعاداتك في مشاهدة الشراهة).

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك ما هي أرخص طريقة للحصول على Netflix والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.
أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن
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