التدوين > قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

قم بتأمين أنشطتك عبر الإنترنت باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-08 19:59:00

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ فأنت بحاجة إلى مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المبتكرة على تحسين سرعة الإنترنت لديك وأدائه ، مما يمنحك تجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة.



لكن هذا ليس كل شيء. isharkVPN مكرس أيضًا لإبقائك آمنًا على الإنترنت. تحمي بروتوكولات التشفير المتقدمة الخاصة بنا بياناتك الشخصية من أعين المتطفلين ، سواء كنت تستخدم شبكة Wi-Fi عامة أو شبكتك المنزلية. ومع سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت تظل خاصة.



بالحديث عن الأمان ، هل تعلم أن هجوم POODLE الأصلي (CVE-2014-3566) لا يزال يمثل تهديدًا لسلامتك على الإنترنت؟ يمكن أن تترك هذه الثغرة الأمنية في تشفير SSL 3.0 بياناتك الحساسة عرضة للقراصنة. ولكن مع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أنك محمي من هجوم POODLE والتهديدات الأمنية الأخرى.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا يضاهى. سلامتك على الإنترنت وخصوصيتك هي أهم أولوياتنا ، ونحن ملتزمون بتزويدك بأفضل تجربة ممكنة. لا تقبل بطء الإنترنت والثغرات الأمنية - قم بالترقية إلى isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو سر هجوم القلطي الأصلي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN