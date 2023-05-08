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استكشف الويب العميق مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 19:59:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator! تساعد تقنيتنا المتطورة على تحسين تجربتك عبر الإنترنت وتسريع اتصالك بالإنترنت. سواء كنت تقوم ببث برنامجك المفضل أو اللعب عبر الإنترنت ، يضمن isharkVPN Accelerator تجربة سلسة وسلسة.



لكن ماذا عن الويب العميق؟ هل سمعت بها؟ الويب العميق هو جزء مخفي من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه بواسطة محركات البحث التقليدية. تشير التقديرات إلى أن 4٪ فقط من الإنترنت يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث ، مما يعني أن الـ 96٪ الأخرى هي جزء من شبكة الويب العميقة. في حين أن فكرة الويب العميق قد تبدو مخيفة ، إلا أنها ليست كلها سيئة. تعد العديد من مواقع الويب الشرعية جزءًا من الويب العميق ، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وقواعد البيانات الحكومية.



ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن هناك أيضًا أنشطة غير قانونية تحدث على شبكة الويب العميقة ، مثل بيع المخدرات والأسلحة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه isharkVPN. تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا تصفح الويب العميق بأمان ودون الكشف عن هويتك ، وحماية هويتك على الإنترنت والحفاظ على أمان معلوماتك.



لذلك إذا كنت تبحث عن سرعات إنترنت سريعة وموثوقة ، بالإضافة إلى تصفح آمن ومجهول على شبكة الويب العميقة ، فإن isharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو الويب العميق ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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