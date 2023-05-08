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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 19:59:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت وتمنحك سرعات تصفح فائقة السرعة.



ولكن ما الفرق بالضبط بين المتصفح ومحرك البحث؟ كثير من الناس يستخدمون هذه المصطلحات بالتبادل ، لكنهم في الواقع يخدمون وظائف مختلفة. المتصفح ، مثل Google Chrome أو Safari ، هو التطبيق البرمجي الذي تستخدمه للوصول إلى الإنترنت. يتيح لك عرض مواقع الويب والتفاعل معها ، مع توفير ميزات إضافية مثل الإشارات المرجعية وأوضاع التصفح الخاصة.



من ناحية أخرى ، يتم استخدام محرك بحث ، مثل Google أو Bing ، للعثور على معلومات محددة على الإنترنت. بدلاً من الوصول إلى مواقع الويب مباشرةً ، تقوم بإدخال كلمات رئيسية أو عبارات في محرك البحث ويقوم بإنشاء قائمة بالنتائج ذات الصلة. يتيح لك ذلك العثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى التنقل يدويًا عبر مواقع الويب المختلفة.



إذن ، لماذا تختار مسرع isharkVPN؟ تعمل تقنيتنا مع كل من المتصفحات ومحركات البحث لتحسين تجربة الإنترنت بالكامل. سواء كنت تتصفح الويب أو تجري بحثًا ، فإن مسرع isharkVPN يضمن لك الحصول على أسرع سرعات ممكنة. بالإضافة إلى ذلك ، يحافظ اتصال VPN الآمن الخاص بنا على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت ويحمي من التهديدات السيبرانية المحتملة.



لا تكتف بسرعات الإنترنت البطيئة - قم بالترقية إلى برنامج تسريع isharkVPN اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين المتصفح ومحرك البحث ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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