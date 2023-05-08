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عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-08 20:00:00

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد بث برامجك المفضلة وتصفح الإنترنت دون انقطاع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



iSharkVPN Accelerator هو أداة قوية يمكنها زيادة سرعات الإنترنت لديك بنسبة تصل إلى 300٪. من خلال الاتصال بأحد خوادمنا العديدة الموجودة حول العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى الذي ربما تم تقييده في منطقتك. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم iSharkVPN بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان والخصوصية.



ولكن انتظر هناك المزيد! هل سمعت يومًا عن مقاطع فيديو خاصة وغير مدرجة على YouTube؟ تكون مقاطع الفيديو الخاصة مرئية فقط للقائم بالتحميل وأي شخص يختار مشاركة الفيديو معه. من ناحية أخرى ، يمكن لأي شخص لديه الرابط مشاهدة مقاطع الفيديو غير المدرجة. إذن ما الفرق؟



تعد مقاطع الفيديو الخاصة رائعة لمشاركة مقاطع الفيديو الشخصية مع العائلة والأصدقاء ، أو للأغراض المتعلقة بالعمل. تعد مقاطع الفيديو غير المدرجة خيارًا جيدًا لمشاركة مقاطع الفيديو مع مجموعة معينة من الأشخاص ، مثل الطلاب في الفصل أو أعضاء المؤسسة.



بغض النظر عن نوع فيديو YouTube الذي تشاهده ، يمكن أن يساعدك برنامج iSharkVPN في تحسين تجربة المشاهدة. لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة أو المحتوى المقيد يعيقك - جرب iSharkVPN Accelerator اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين youtube الخاص وغير المدرج ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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