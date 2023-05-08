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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-08 20:00:07

تقديم iSharkVPN Accelerator الثوري - حل VPN الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق لضمان اتصال إنترنت سريع وآمن. قل وداعًا لبطء سرعات الإنترنت ومرحبًا بالتصفح السريع باستخدام iSharkVPN.



ما يميز iSharkVPN عن حلول VPN الأخرى هو ميزة التسريع. تعمل هذه التقنية على تحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يضمن حصولك على أقصى سرعة ممكنة. سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت أو ببساطة تتصفح الويب ، ستختبر أسرع سرعات إنترنت مع iSharkVPN.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر iSharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان للحفاظ على أمان وسلامة نشاطك عبر الإنترنت. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية ، يتم حماية نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين والمتسللين ومجرمي الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، مع سياسة iSharkVPN الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت مجهول الهوية تمامًا.



إذا كنت تتساءل عن الفرق بين IPv4 و IPv6 ، فإليك ملخصًا موجزًا. IPv4 هو الإصدار الأقدم من بروتوكول الإنترنت ، وهو موجود منذ الأيام الأولى للإنترنت. من ناحية أخرى ، يعد IPv6 إصدارًا جديدًا يوفر المزيد من عناوين IP وميزات أمان أفضل.



بينما لا تزال معظم الأجهزة تستخدم IPv4 ، فإن الانتقال إلى IPv6 جار على قدم وساق. يدعم iSharkVPN كلاً من IPv4 و IPv6 ، لذلك لا داعي للقلق بشأن مشكلات التوافق.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن سرعات إنترنت أسرع أو أمان أفضل عبر الإنترنت أو كليهما ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين ipv4 و ipv6 والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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