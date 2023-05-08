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قم بزيادة سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN وخادم DNS على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

ishark blog article

2023-05-08 20:00:15

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس. تسمح تقنيتنا المبتكرة بنقل البيانات بشكل أسرع وتقليل ازدحام الشبكة ، مما يؤدي إلى تجربة أكثر سلاسة عبر الإنترنت.



بالإضافة إلى ذلك ، يوفر isharkVPN أيضًا إعدادات خادم DNS التي يمكن أن تساعد في تحسين سرعة الإنترنت لديك. ولكن ما هو خادم DNS ، قد تسأل؟



خادم DNS (نظام اسم المجال) هو ما يترجم أسماء النطاقات (مثل google.com) إلى عناوين IP (مثل 172.217.1.14) التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتحديد مواقع الخوادم على الإنترنت. من خلال تغيير إعدادات خادم DNS إلى إعداد أسرع وأكثر موثوقية ، يمكنك تحسين سرعة الإنترنت وتقليل زمن الوصول.



لذلك لا يوفر isharkVPN خدمة VPN سريعة وآمنة فحسب ، بل يوفر أيضًا أدوات لتحسين سرعة الإنترنت لديك. قل وداعًا للتخزين المؤقت والاتصالات البطيئة ومرحبًا بتجربة سلسة عبر الإنترنت مع مسرع isharkVPN. جربه اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هو خادم DNS على جهاز الكمبيوتر الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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