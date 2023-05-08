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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 20:00:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تتيح لك تقنيتنا المتطورة الاستمتاع بسرعات إنترنت أسرع والوصول إلى كل المحتوى الذي تريده.



ولكن ما الذي يميز مسرع isharkVPN عن أدوات الخصوصية الشائعة الأخرى مثل Tor؟ بينما يوفر Tor إخفاء الهوية عن طريق توجيه حركة المرور على الإنترنت عبر خوادم متعددة ، فإنه غالبًا ما يؤدي إلى سرعات أبطأ بسبب طبقات التشفير المتعددة. من ناحية أخرى ، تقوم شبكات VPN أيضًا بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت ، ولكنها تفعل ذلك عن طريق إنشاء اتصال آمن ومباشر بين جهازك وخادم VPN ، مما يؤدي إلى سرعات أعلى.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في العالمين. تقدم خدمتنا مزايا الأمان والخصوصية لشبكة VPN مع تحسين سرعات الإنترنت لديك من خلال تقنية التسريع الفريدة الخاصة بنا. قل وداعًا للتخزين المؤقت وأوقات الاتصال البطيئة ، ومرحبًا بالبث غير المنقطع والتنزيلات الأسرع.



بالإضافة إلى تقنية التسريع الخاصة بنا ، تقدم isharkVPN أيضًا عددًا من الميزات الأخرى لضمان خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل سجل التصفح والبيانات الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين. وبفضل التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن حركة المرور على الإنترنت آمنة دائمًا.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة دون التضحية بالخصوصية أو الأمان.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين tor و vpn ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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