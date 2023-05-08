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عزز اتصالك بالإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 20:00:30

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ووصول غير مقيد إلى جميع مواقع الويب المفضلة لديك. لقد ولت أيام انتظار تحميل الصفحات أو حظرها من المواقع بسبب القيود الجغرافية.



ولكن ما الذي يميز isharkVPN Accelerator عن خدمات VPN الأخرى؟ تكمن الإجابة في تقنيتنا الفريدة التي تستخدم خوارزميات التوجيه الذكية لتحسين اتصالك بالإنترنت. تضمن تقنية Accelerator الخاصة بنا أن يكون اتصالك بالإنترنت سريعًا وموثوقًا دائمًا ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم.



لكن انتظر ، ما هي VPN بالضبط وكيف تختلف عن Tor؟ VPN تعني الشبكة الخاصة الافتراضية وهي في الأساس اتصال آمن ومشفّر بين جهازك والإنترنت. هذا يعني أن جميع أنشطتك على الإنترنت مخفية عن أعين المتطفلين ، بما في ذلك مزود خدمة الإنترنت والأطراف الثالثة التي قد تكون ضارة.



من ناحية أخرى ، يعد Tor برنامجًا مجانيًا مفتوح المصدر يوفر إخفاء الهوية عن طريق توجيه اتصال الإنترنت الخاص بك عبر شبكة من الخوادم التي يديرها المتطوعون حول العالم. على الرغم من أن Tor يمكن أن يوفر إخفاء الهوية ، إلا أنه غالبًا ما يأتي على حساب سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المحدود إلى مواقع ويب معينة.



لذلك إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وموثوقة ، فلا تبحث عن isharkVPN Accelerator. ستضمن تقنيتنا الفريدة أن اتصالك بالإنترنت يتم تحسينه دائمًا من أجل السرعة والموثوقية. جرب isharkVPN Accelerator اليوم واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك معرفة الفرق بين vpn و tor ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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