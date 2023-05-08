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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 18:51:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء تصفح الويب؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. بفضل تقنيتنا المتقدمة ، يمكننا زيادة سرعات الإنترنت لديك بما يصل إلى 5 مرات أسرع من ذي قبل.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا أفضل ميزات الأمان لحماية خصوصيتك على الإنترنت. من خلال سياسة التشفير من الدرجة العسكرية وعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب وأنت مرتاح البال.



وبالحديث عن التشفير ، هل سمعت يومًا عن آلة إنجما؟ استخدم الألمان هذا الجهاز سيئ السمعة خلال الحرب العالمية الثانية لتشفير اتصالاتهم العسكرية. تم اعتباره غير قابل للكسر إلى أن قام فريق من فواصل الشفرات ، بما في ذلك آلان تورينج ، بتفكيكه باستخدام الرياضيات والتكنولوجيا المتقدمة.



في isharkVPN ، نفخر بأنفسنا لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة المماثلة لحماية خصوصية مستخدمينا وأمانهم. تستخدم ميزة التسريع لدينا خوارزميات متطورة لتحسين اتصالك بالإنترنت ، بينما تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير بياناتك للحفاظ عليها في مأمن من أعين المتطفلين.



فلماذا تقبل السرعات البطيئة والتصفح غير الآمن؟ اشترك في isharkVPN اليوم واختبر مزايا خدمات التسريع والشبكة الافتراضية الخاصة لدينا. بمساعدتنا ، يمكنك تصفح الويب بسرعات فائقة وبخصوصية وأمان كاملين.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك ما هي آلة الألغاز ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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