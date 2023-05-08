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قم بتأمين تجربتك عبر الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-08 18:52:37

هل تبحث عن مسرع VPN قوي لزيادة سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN! بفضل الخوادم فائقة السرعة المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، يعد iSharkVPN الحل الأمثل لأي شخص يرغب في تصفح الويب ودفق المحتوى وتنزيل الملفات بشكل أسرع من أي وقت مضى.



ولكن هذا ليس كل شيء: تقدم iSharkVPN أيضًا ميزات أمان متقدمة للحفاظ على أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية. يحمي التشفير العسكري الخاص بنا بياناتك من أعين المتطفلين ، بينما تضمن سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أن يظل سجل التصفح الخاص بك بينك وبين جهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل صارم.



وإذا كنت تتساءل "ما هو عنوان IP الخاص بطابعتي؟" يمكن لـ iSharkVPN المساعدة في ذلك أيضًا. يتوفر فريق الدعم الفني لدينا على مدار الساعة لمساعدتك في أي أسئلة أو مشكلات قد تكون لديك ، حتى تتمكن من العودة إلى الطباعة والمسح الضوئي وإرسال الفاكسات في أي وقت من الأوقات.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN اليوم واستمتع بأقصى سرعة وأمان وراحة. من خلال تطبيقاتنا سهلة الاستخدام لجميع الأجهزة وضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، لا يوجد سبب لعدم تجربتها بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP للطابعة الخاصة بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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